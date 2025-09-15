Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.10 комментариев
Врач Новикова: Мужская фертильность сократилась почти вдвое
Концентрация и качество сперматозоидов у мужчин существенно снизились, это связано с образом жизни, стрессом и изменяющимися медицинскими стандартами, заявила андролог Елена Новикова.
В середине XX века нормой считалась концентрация сперматозоидов на уровне 40 млн на миллилитр, то сегодня нижняя граница нормы составляет 13 млн, сказала Новикова в беседе с «Газетой.Ru».
Морфология сперматозоидов также демонстрирует отрицательную динамику: в 80-х годах здоровыми считали 50% клеток, сейчас – только 4%.
«Мы действительно наблюдаем снижение мужской фертильности, и влияние внешних факторов вроде экологии отрицать невозможно. Кроме того, медицина сама корректирует рамки нормы, учитывая развитие технологий, в том числе ЭКО. В итоге привычные ориентиры постепенно сужаются», – заявила Новикова.
На мужское здоровье влияют бытовые привычки: ношение смартфонов в карманах, использование ноутбуков на коленях, подогрев сидений и частое посещение саун. Важную роль играют хронический стресс, гормональные изменения и прием различных препаратов, включая антидепрессанты, транквилизаторы, спортивные добавки и даже некоторые фитопрепараты.
«Экзогенный тестостерон, который принимают некоторые спортсмены, в 95% случаев блокирует сперматогенез», – уточнила врач.
Исследование Центра фертильности Массачусетской больницы показало, что увеличение окружности талии на 5 см снижает концентрацию сперматозоидов на 6,3% и уменьшает шансы на зачатие на 9%. Жировая ткань способствует воспалению и снижению уровня тестостерона.
Эксперт подчеркнула, что количество сперматозоидов не всегда говорит о качестве, а решающее значение имеет их подвижность. С возрастом качество спермы закономерно снижается, растет риск генетических мутаций.
Врачи советуют проходить первое обследование репродуктивной функции уже в 20 лет и рассматривать криоконсервацию спермы.
«За последние 25–30 лет показатели фертильности снизились почти вдвое. Но многое зависит от самого мужчины: регулярные обследования, контроль веса, отказ от вредных привычек помогают сохранить фертильность как можно дольше», – сказала она.
В 2024 году глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что проблемы бесплодия в браке на 50% связаны с мужскими факторами, это негативно влияет на демографическую ситуацию в стране.
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснял, что у переболевших COVID-19 мужчин наблюдается снижение выработки тестостерона.