Стартовала регистрация на конкурс «Учитель будущего»

Всероссийский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» объявил о начале регистрации на профессиональный конкурс «Учитель будущего».

Регистрация участников проекта проходит на сайте конкурса до 31 декабря 2019 года. Конкурс проводится при поддержке министерства просвещения России, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В концепцию конкурса заложены идеи командной работы как инструмента междисциплинарного взаимодействия учителей и формирования целостной картины мира у школьников, а также «триединства»: педагоги являются не только носителями информации в области преподаваемой дисциплины, но и видят ее место в системе знаний, а также оказывают психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. Участие в конкурсе могут принять как учителя, которые давно в профессии, так и педагоги с небольшим стажем работы, также отсутствуют возрастные ограничения.

«Учителя ежедневно в своей профессиональной деятельности формируют навыки командной работы у школьников. А для этого нужно не только владеть теорией и практикой, но и распространять уже успешные и инновационные модели образования, которые формируются у нас в разных уголках страны. Мы постарались сделать так, чтобы новый конкурс «Учитель будущего» стал не только ярким соревнованием в педагогическом сообществе, но и помог каждому его участнику в совершенствовании профессиональных знаний и навыков командной работы», – заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Конкурс «Учитель будущего» пройдет в три этапа: регистрация и заочный отборочный этап, очные окружные полуфиналы и финал. Для участия в конкурсе каждому члену команды, которая состоит из трех учителей одного общеобразовательного учреждения, нужно зарегистрироваться на сайте конкурса и заполнить анкету.

Отборочный этап конкурса пройдет в январе 2020 года и будет состоять из трех блоков: вопросы из области предмета и методики его преподавания, вопросы по психологии и педагогике, проверка знаний норм русского языка. Баллы, полученные каждым участником, будут суммироваться с баллами других членов команды, на основании этого будут определены команды, прошедшие в окружные полуфиналы.

«Образование – это вещь с одной стороны очень индивидуальная, а с другой стороны она объединяет всю страну больше, чем что бы то ни было. Человек хочет быть востребованным. С точки зрения востребованности, наверное, никто не может сделать так много, как именно система образования. Я согласен с коллегами, спроси каждого из нас, и мы назовем одного-двух людей, которые сыграли для нас важнейшую роль. Это учителя!» – заявила помощник президента Андрей Фурсенко.

На полуфиналах, которые пройдут во всех федеральных округах, учителям предстоит, поделившись на потоки, выполнить задания трех треков: решение кейсов (реальные ситуации из школьной жизни), разработка междисциплинарного урока, игры и формы проверочной работы (или фрагмента), а также дебаты по различным дискуссионным вопросам образования. Команды, набравшие наибольшее количество баллов, станут финалистами конкурса.

«Ценность таких профессиональных конкурсов, как «Учитель будущего», в том, что они способны наглядно показать, почему, говоря о развитии качества образования, мы можем опираться, прежде всего, на наших педагогов. Талант и самоотдача, любовь к детям и своему труду, предметные знания и навыки наставника и психолога – все это качества, характеризующие российского педагога, и благодаря конкурсу мы увидим лучшие педагогические практики со всей страны», – заявила министр просвещения Ольга Васильева.

Участниками финала, который запланирован на апрель 2020 года, станут 100 команд учителей. Ключевыми испытаниями финала будут: коллективный междисциплинарный урок, воспитательное мероприятие и конференция в стиле TED (формат предполагает распространение уникальных идей посредством семиминутного публичного выступления, в рамках которого оратор раскрывает основные тезисы своей идеи на заданную тему).

Среди финалистов будут определены 30 команд победителей. В течение следующего учебного года они получат возможность работать с наставниками из числа популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений. Кроме того, по итогам конкурса предлагается сформировать сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов. Члены сообщества получат возможность участия в образовательных событиях на базе Мастерской управления «Сенеж» – образовательного центра «Россия – страна возможностей», а также в ключевых событиях сферы образования.