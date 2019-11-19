Ученые подтвердили наличие водяного пара на поверхности спутника Юпитера

Исследователи Института космических исследований имени Годдарда НАСА подтвердили наличие водяного пара над поверхностью спутника Юпитера – Европы.

«Основные химические элементы (углерод, водород, кислород, азот, фосфор и сера) и источники энергии – два из трех необходимых условий для жизни – встречаются по всей Солнечной системе. Но третий элемент – жидкая вода – это то, что сложно найти за пределами планеты Земля», – сказал руководитель исследования, планетолог НАСА Лукас Паганини, передает РИА «Новости».

Он добавил, что пока ученые не обнаружили жидкой воды напрямую, но нашли воду в форме пара.

Открытие было сделано во время наблюдений за спутником при помощи телескопа НАСА на Гавайях. Для исследования применялся спектрограф астрономической обсерватории Кека.

Согласно результатам исследования, воды, выделяющейся на Европе, хватило бы, чтобы наполнить олимпийский бассейн за несколько минут. При этом ученые установили, что выделение воды происходит редко, по крайней мере, если говорить о тех объемах, которые можно зафиксировать с Земли. Слабый, но отчетливый сигнал водяного пара ученым удалось зарегистрировать однажды в ходе 17 наблюдений с 2016 по 2017 годы.

Ученым предстоит более детально изучить Европу в ходе миссии Europa Clipper, запланированной на середину 2020 года.

В мае 2018 года в НАСА заявили, что Европа является главным кандидатом на существование жизни вне Земли.

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