В Солнечной системе появился кандидат номер один на наличие внеземной жизни

Спутник Юпитера Европа является главным кандидатом на существование жизни, сообщают СМИ со ссылкой на ученых НАСА.

Ученые выяснили, что космический аппарат «Галилео» НАСА пролетал через гигантский шлейф воды, который вырвался с ледяной поверхности Европы. Шлейф достиг высоты в 100 миль. Это закрепило мнение некоторых ученых о том, что спутник Юпитера является одним из самых многообещающих мест в Солнечной системе в смысле возможного обнаружения жизни, сообщает The Guardian.

Признаки жизни ученые НАСА и Европейского космического агентства надеются найти в огромном подземном океане на спутнике Юпитера. Этот океан содержит в два раза больше воды, чем все океаны на Земле.

Корабль «Галилео» восемь лет провел на орбите вокруг Юпитера, а к Европе приблизился на расстояние в 250 миль 16 декабря 1997 года. В этот момент его датчики выдали неожиданные сигналы, которые в то время ученые не смогли объяснить.

Теперь выяснилось, что сигналы были связаны с внезапным выплеском воды с поверхности спутника.

Миссия, которая определит, может ли на спутнике Юпитера быть жизнь, будет запущена в 2020-х годах. Речь идет о миссии ЕКА Jupiter Icy Moons Explorer.

В 2016 году телескоп Hubble обнаружил над поверхностью спутника Юпитера Европа струи жидкости, что говорит о наличии жидкого океана под поверхностью луны газового гиганта и свидетельствует о возможности изучения океана с расстояния.