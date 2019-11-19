Для резиденции президента Грузии купили изготовленную в Российской империи люстру

Закупки антикварной мебели и аксессуаров интерьера для здания администрации президента Грузии Саломе Зурабишвили обошлись бюджету почти в 1 млн 200 тыс. лари (примерно 400 тыс. долларов), сообщил «Институт развития свободы информации», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В целом на обустройство резиденции потрачено 2 млн 800 тыс. лари (более 930 тыс. долларов).

Среди закупленного антиквариата – 10 гарнитуров, семь люстр, подсвечники, ковры и так далее.

Наиболее дорогая антикварная закупка – люстра 19-го века, изготовленная в Российской империи, ее стоимость – 59 тыс. долларов.

Комментариев администрации Саломе Зурабишвили, избранной президентом год назад, пока нет.

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