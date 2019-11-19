В Литве рассказали, что способствовало обмену разведчиками с Россией

В обмене агентами разведки между Россией и Литвой, в который также включили гражданина Норвегии, были заинтересованы все три страны, заявил советник президента Литвы по национальной безопасности Йонас Витаутас Жукас.

«Считаю состоявшийся обмен успехом Литвы и Норвегии. И мы, и норвежцы были в нем заинтересованы. Следует признать и заинтересованность России в возвращении своего кадрового разведчика высокого ранга», – сказал он, передает ТАСС.

Обмен осужденными за разведывательную деятельность, в который был включен отставной сотрудник погранслужбы Норвегии Фруде Берг, Литва и Россия провели 15 ноября. Литва передала Москве российских граждан Сергея Моисеенко и Николая Филипченко. Россия вернула в Литву литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, а также передала Берга.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, между теми, кого выдала Литва, и теми, кого выдала Россия, есть ощутимая разница – как с точки зрения фабулы обвинений, так и по части признательных показаний.

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