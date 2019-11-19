Нефть подешевела из-за неуверенности в развитии торговых отношений США и Китая

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19 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 09:25  |  vz.ru
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У Газпрома появился новый конкурент в Европе

Европа со дня на день ждет прихода азербайджанского газа Фото: Umit Bektas/Reuters
На мировом газовом рынке у России появился конкурент – скоро войдут в строй трубопроводы, по которым азербайджанский газ потечет в Европу. А именно там этой зимой у Москвы могут возникнуть сложности с поставками из-за прекращения украинского транзита. И появление серьезного соперника в самый неподходящий момент грозит проблемами. Насколько опасно для Газпрома такое развитие событий? Подробности...
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Китайцы не случайно нашли у России «слабые места»

В КНР отписали России почетную роль «главного противника США»Фото: Kim Kyung Hoon/Reuters
Образ России в китайской печати становится все более разнообразным. К образу «великой» и «могущественной» державы добавились штрихи, которые, по мнению журналистов КНР, делают нас уязвимыми и приведут к поражению России в противостоянии с США. Может, мы напрасно воспринимаем китайцев как геополитических союзников?  Подробности...
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Предательские заявления поэта Орлуши родом из СССР

Русский поэт Орлуша предпочитает быть украинцемФото: facebook.com/orlusha
«Счастливое ощущение свободы» – вот главное преимущество украинца перед россиянином. По крайней мере, в это верит российский поэт, пишущий под псевдонимом Орлуша и называющий себя «политическим украинцем». Его высказывания вызвали предсказуемую реакцию в России, но главную нестыковку в своих словах не замечает и сам этот человек. Подробности...
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Грузинская власть прошла проверку Майданом

Иванишвили решил не повторять ошибок Януковича и велел разгонять Майдан дубинкамиФото: Irakli Gedenidze/Reuters
Очередной цветной революции в Грузии не случилось. В минувшие выходные оппозиция сумела взять в кольцо здание парламента, прервав его работу. Но уже в понедельник силы правопорядка с использованием резиновых дубинок и водометов разогнали митингующих. Хотя дипломаты США и Евросоюза и призывали власти Грузии вступить в переговоры с протестующими и отказаться от применения силы. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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«Рашагейт» по-британски станет не менее захватывающим, чем в США

Дмитрий Родионов, политолог
Надо понимать, что никакие доказательства «вмешательства» и не нужны. Достаточно громко произнести, что они есть. Или хотя бы намекнуть на это. Ведь в старой доброй Англии, как мы знаем из одного анекдота, все джентльмены и верят друг другу на слово. Подробности...

Способны ли российские ракеты попасть в американский авианосец

Александр Шишкин, инженер-кораблестроитель
Порою можно услышать, что российские средства поражения, которые СМИ называют не иначе как «убийцы авианосцев», едва ли не бессмысленны в современных условиях. И все из-за того, что у России отсутствуют инструменты, необходимые для наведения этих ракет. И никакие авианосцы эти ракеты успешно атаковать не способны. Так ли это на самом деле? Подробности...
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Киев готовится добровольно отказаться от Донбасса

Глеб Простаков, журналист
По исследованиям, большинство жителей Донбасса желают в том или ином качестве интегрироваться в Россию, в составе Украины хотят жить немногим более 5%. А раз так, к чему реинтегрировать эти чуждые новому украинскому самосознанию элементы? Подробности...
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      Историк Соколов в бронежилете на следственном эксперименте

      В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты
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      На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

      В Дубае проходит ежегодный автомобильный салон. Это главная подобная выставка на Ближнем Востоке, проводится она с 1989 года. И хотя соперничать по статусу с главными автосалонами мира мотор-шоу в ОАЭ не может, крупнейшие автопроизводители нередко показывают здесь свои новинки
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      Венеция ушла под воду

      Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
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          Нужен ли вам официальный брак с партнером/партнершей?
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          • Да (я мужчина)

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          • Нет (я мужчина)

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              Нефть подешевела из-за неуверенности в развитии торговых отношений США и Китая

              19 ноября 2019, 08:50

              Текст: Алина Назарова

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              Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром снижаются из-за неопределенность торговых отношений Вашингтона и Пекина.

              Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,14% – до 62,35 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,21% – до 57,02 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

              В выходные Китай и США провели телефонные переговоры о заключении первой части торгового соглашения, которое призвано устранить вред из-за готовящихся новых импортных пошлин. Но в понедельник телеканал CNBC сообщил со ссылкой на правительственный источник, что настроение Пекина «пессимистично» и что Китай обеспокоен нежеланием президента США Дональда Трампа отменить пошлины, которые, по мнению Китая, американская сторона уже согласилась отозвать.


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