Нефть подешевела из-за неуверенности в развитии торговых отношений США и Китая

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром снижаются из-за неопределенность торговых отношений Вашингтона и Пекина.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,14% – до 62,35 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,21% – до 57,02 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В выходные Китай и США провели телефонные переговоры о заключении первой части торгового соглашения, которое призвано устранить вред из-за готовящихся новых импортных пошлин. Но в понедельник телеканал CNBC сообщил со ссылкой на правительственный источник, что настроение Пекина «пессимистично» и что Китай обеспокоен нежеланием президента США Дональда Трампа отменить пошлины, которые, по мнению Китая, американская сторона уже согласилась отозвать.