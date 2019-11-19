Власти Дагестана потребовали удвоить финансирование региона

Дагестану для заметного изменения ситуации в регионе ежегодно требуется вдвое больше средств по сравнению с существующими показателями бюджета, заявил первый заместитель председателя правительства Дагестана Гаджимагомед Гусейнов.

«Если говорить о переменах, то в этом году у нас бюджет 126 млрд рублей, а для того, чтобы республика заметно изменилась, нам нужно 250 млрд рублей – в два раза больше. Пока что у нас в бюджете около 90 млрд рублей федеральных денег: около 66 млрд рублей дотаций плюс целевые субсидии, участие в федеральных программах, нацпроектах и так далее», – сказал Гусейнов, передает ТАСС.

По его словам, республика «целенаправленно снижает уровень дотационности и наращивает собственные доходы». «В 2018 году они составили почти 30 млрд рублей – это на 20% больше по отношению в 2017 году», – сообщил первый вице-премьер.

По его словам, госдолг Дагестана составляет более 9 млрд рублей. «У нас абсолютно адекватный госдолг. На начало года он составлял 9,8 млрд рублей, к концу года будет 9,2 млрд рублей. Для сравнения – на 1 января 2016 года госдолг Дагестана составлял 17 млрд рублей, или 78% от собственных доходов бюджета (21,7 млрд рублей). То есть с 2016 года мы практически в два раза снизили госдолг, увеличив при этом собственные доходы», – сказал Гусейнов.

Он отметил, что сейчас республика не берет займы. «Это наша политика. У нас нет коммерческих кредитов, есть только бюджетные кредиты под низкую ставку, и мы находимся в плановых значениях по погашению этой задолженности», – сообщил Гусейнов.

В июне очередная серия задержаний чиновников в Дагестане напомнила, что борьба с коррупцией на Северном Кавказе очень далека от завершения. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как устроена система воровства государственных средств на Кавказе.