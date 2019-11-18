Под Волгоградом священнослужитель попытался выкурить приставов ладаном и благовониями

В Волгоградской области священнослужитель попытался выгнать приставов из квартиры своего сына с помощью ладана и благовоний, об этом сообщает УФССП по региону.

Мужчина взял кредит на сумму свыше 60 тыс. рублей, он не стал погашать задолженность, в результате попал в поле зрения судебных приставов, сообщается на сайте ведомства.

Должника уведомили о задолженности, а также о возбуждении в отношении него исполнительного производства. Гражданин был обязан в течение пяти дней добровольно погасить долг, но не стал этого делать.

«В ходе исполнительного производства судебным приставом-исполнителем был осуществлен выход по адресу регистрации должника с целью проверки имущественного положения. При совершении исполнительных действий должностным лицом был составлен акт описи и ареста имущества. Увидев серьезные намерения должностного лица, гражданин К. со словами: «Подождите, прекратите, сейчас батюшка все решит!» взял телефон и начал кому-то звонить», – говорится в сообщении.

Через несколько минут в квартире объявился священник в рясе, который является отцом должника.

По данным ведомства, священнослужитель попытался «выкурить» приставов с помощью ладана и благовоний, однако у него ничего не вышло.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Омске приставы арестовали у местного жителя автомобиль в счет погашения штрафов за нарушение ПДД.