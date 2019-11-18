Житель Омска лишился автомобиля из-за 177 штрафов

В Омске приставы арестовали у местного жителя автомобиль в счет погашения штрафов за нарушение ПДД.

За год нарушитель накопил 177 штрафов на общую сумму в 103 тыс. рублей, сообщается на сайте УФССП по Омской области.

«По словам любителя быстрой езды, погашать долги в его планы не входило: мужчина пытался убедить судебных приставов в том, что из-за скорых изменений в законодательстве все штрафы «обязательно отменят», – исполнителям закона просто нужно подождать», – отметило ведомство.

Вместе с тем, согласно ФЗ «Об исполнительном производстве» задолженность нужно погасить в установленный для добровольного исполнения срок, уже истекший у этого нарушителя.

Приставы нашли автомобиль должника и арестовали его, автомобиль будет оценен и продан в счет долга.

У омича также есть ряд других крупных долгов, в счет уплаты долга у него уже арестовали дачный участок в одном из садоводческих товариществ.

Ранее в ноябре автомобиль москвички арестовали за неуплату штрафов за парковку на 270 тыс. рублей.