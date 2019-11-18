Умер один из создателей российских систем ПРО Валентин Пантелеев

На 89 году жизни скончался один из создателей отечественных систем противоракетной обороны (ПРО) Валентин Пантелеев, сообщила пресс-служба Радиотехнического института им. А. Л. Минца.

«Да, к сожалению, скончался Валентин Федорович Пантелеев. Он работал в нашем институте и в свое время был правой рукой Виктора Карловича Слоки. Институт выражает искренние соболезнования родным и близким умершего», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Ученый окончил с отличием Московский авиационный институт, в Радиотехническом институте работал с 1958 года. Пантелеев участвовал в разработке и создании радиолокационной станции (РЛС) обнаружения и сопровождения ЦСО-С и стационарной РЛС «Дон-2Н», которая входит в систему ПРО Москвы.

Он награжден орденами «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалями за большой личный вклад в развитие обороноспособности страны.

Ранее в возрасте 84 лет умер генеральный директор ЦНИИмаш в 2000-2008 годах, действительный член РАН Николай Анфимов.