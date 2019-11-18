Ростуризм порекомендовал приостановить продажу туров в Ирак

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) порекомендовало туроператорам приостановить продажу туров в Ирак до нормализации ситуации. Ведомство также дало советы россиянам, уже отправившимся в эту страну.

«В соответствии с информацией МИД России, в целях обеспечения безопасности российских туристов <...> Федеральное агентство по туризму рекомендует российским гражданами воздержаться от поездок в Ирак в туристических целях до нормализации обстановки в стране», – сказано на сайте Ростуризма.

Ведомство порекомендовало россиянам, уже находящимся в Ираке, быть осторожными при перемещении по стране, избегать районы, где «активно действуют террористические и экстремистские группировки, в том числе запрещенная в Российской Федерации организация ИГИЛ*, места проведения массовых антиправительственных демонстраций».

Ростуризм обратился и к туроператорам с просьбой «приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Ираке до нормализации обстановки в стране».

Кроме того, в ведомстве напомнили, что граждане, купившие путевки, могут расторгнуть договор или изменить его условия.

«При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала – ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг», – уточнили в Ростуризме.

Напомним, в Ираке продолжаются акции протеста против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции. В результате столкновений с полицейскими и военными за месяц погибли свыше 250 человек, 11 тыс. пострадали.