Скабеева объяснила журналистке из США слова о «фотографии Путина в кармане Трампа»

Журналистка The Washington Post Джулия Дэвис процитировала слова ведущей «России 1» Ольги Скабеевой о том, что Москва «выбирала Дональда Трампа» президентом США. Россиянка в ответ заметила, что это была только шутка.

Комментируя очередную статью о политике Москвы на Украине и ситуации с импичментом Трампа, Джулия Дэвис в своем Twitter процитировала слова Скабеевой: «Когда мы – здесь, в России – выбирали Трампа, мы были уверены, что, чтобы выразить свою благодарность, он будет носить фотографию Путина в своем кармане».

После этого Скабеева в своем Telegram ответила журналистке Washington Post.

«Юль, ну камон. Я ж пошутила. Носить в кармане фото Путина не требуют даже у сотрудников президентского пула. Не надо так волноваться», – заметила российская телеведущая.

На прошлой неделе глава российского МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о «подготовке России» к выборам президента США в 2020 году, пошутил, что Москва «решит эту проблему».

Президент России Владимир Путин говорил, что голословные заявления о якобы имевшем место «вмешательстве» Москвы были предлогом для давления на Трампа и введения санкций против России.