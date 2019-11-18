Белоруссия заявила о действиях на международной арене в интересах России

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей отметил ценность взаимодействия Москвы и Минска на многосторонних площадках, указав, что обе страны на международной арене действуют в интересах друг друга.

«Особую ценность имеет наше взаимодействие на многосторонних площадках. Мы четко понимаем обоюдные приоритеты, действуем в интересах друг друга даже в ситуациях, когда другие партнеры отказываются от прямой поддержки», – сказал Макей на заседании коллегий МИД России и Белоруссии, передает ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что необходимость диалога России и Белоруссии по вопросам стратегической стабильности возрастает из-за действий США.