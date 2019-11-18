Лавров объяснил диалог с Минском по стратегической стабильности действиями США

Из-за действий США возрастает необходимость диалога России и Белоруссии по вопросам стратегической стабильности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров перед совместным заседанием коллегий российского и белорусского МИД.

«Нас беспокоит тот кризис, который сейчас углубляется в сфере контроля над вооружениями. В этих условиях возрастает необходимость нашего взаимодействия по всему комплексу этих проблем, что было бы в интересах предотвращения негативных тенденций в сфере стратегической стабильности», – передает его слова ТАСС.

Он пояснил, что имеет в виду в том числе решение США выйти из договоров по ПРО и РСМД.

По словам министра, меры, предложенные Москвой, могли обеспечить жизнеспособность договора, но были отвергнуты, передает РИА «Новости».

«Сейчас под вопросом судьба договора о стратегических наступательных вооружениях, к этому добавляется и официальный отказ Соединенных Штатов ратифицировать договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, отражение в американских доктринальных документах возможности понизить порог применения ядерного оружия, планы по размещению ударных вооружений в космосе», – сказал Лавров.

Ранее в МИД также заявили, что США специально тянут время и ищут повод для того, чтобы избавиться от Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений.

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