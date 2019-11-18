Умер писатель Игорь Сахновский

Уральский писатель Игорь Сахновский умер на 62-м году жизни, сообщил его издатель Федор Еремеев.

Причиной смерти писателя могли стать проблемы с сердцем, передает Ura.ru со ссылкой на Еремеева.

Коллега и друг Сахновского, член Союза писателей России Евгений Касимов подтвердил ТАСС, что литератор скончался.

«[Игорь Сахновский] умер в понедельник утром, у него случился разрыв аорты», – уточнил Касимов.

Сахновский родился в 1958 году в Орске Оренбургской области. Он работал литературным консультантом в Средне-Уральском книжном издательстве и журнале «Уральский следопыт», редактором в Уральском отделении Академии наук СССР и региональном отделении издательства «Наука».

В 1999 году в журнале «Новый мир» был опубликован первый роман писателя «Насущные нужды умерших». Сахновский является автором произведений «Человек, который знал все», «Заговор ангелов», «Быть может» и других.

Игорь Сахновский являлся членом Союза писателей России, его книги издавались в Германии, Франции, Англии и Голландии.