В России разработали схему двигателя для самолета-носителя космических ракет

Роскосмос получил патент на схему двигателя для самолета, который сможет кратковременно летать с гиперзвуковой скоростью и запускать ракеты в космос, следует из описания к изобретению.

Инженеры Роскосмоса разработали схему комбинированного двигателя, в котором совмещены возможности воздушно-реактивного двигателя и жидкостного ракетного двигателя. Изобретение, как говорится в описании на сайте Роспатента, «может быть использовано для создания авиационно-космической системы горизонтального старта или для создания самолета, осуществляющего кратковременный полет с гиперзвуковой скоростью», передает РИА «Новости».

Двигатель предлагается использовать в основном на самолете-разгонщике, который будет взлетать с аэродрома, набирать скорость до шести Махов и, выступая своеобразной первой ступенью, запускать со своего борта в космос ракету. Актуальность разработки в Роскосмосе подтверждают ведущимися в США и Великобритании аналогичными работами по созданию комбинированного двигателя по программе SABRE. Зарубежная разработка, как отмечается в пояснении к описанию изобретения, имеет сложную схему двигателя. Российское изобретение проще.

Это не первый проект, который рассматривает возможность выведения груза в космос по технологии «воздушного старта». Технология предполагает запуск ракеты с воздушного средства (самолета, дирижабля или экраноплана), которое находится в полете. Она разрабатывается учеными с середины прошлого века, но почти за 70 лет из более чем 100 проектов успешными были единицы.

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