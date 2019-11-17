Экс-посол Украины счел заморозку конфликта в Донбассе невыгодной Киеву

Бывший посол Украины в ЕС Константин Елисеев выступил против заморозки конфликта в Донбассе.

По его мнению, международное сообщество поддержит заморозку конфликта. Елисеев считает, что предложения «заморозить ситуацию» или «построить какую-то стену» окажутся «на руку россиянам» и противникам антироссийских санкций.

Елисеев полагает, что за заморозкой конфликта последует отмена санкций, а «украинский вопрос затеряется в международной повестке», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Сегодня».

Напомним, Роман Безсмертный, представлявший Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске, заявлял, что Киеву нужно готовиться к затяжному сценарию конфликта, хотя заморозка невозможна.

Украинская партия «Голос», лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, призвала выйти из Минских соглашений и «заморозить ситуацию».

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