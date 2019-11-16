В Брюсселе ввели штраф в 200 евро за брошенный на землю окурок

В столице Бельгии повысят штраф за брошенный на землю окурок в четыре раза. С начала 2020 года штраф вырастет с 50 до 200 евро, сообщили в мэрии Брюсселя.

Власти города намерены не только увеличить штраф с 50 до 200 евро, но также повысить осведомленность среди курильщиков, наладить установку городских пепельниц и запустить проект утилизации окурков посредством карманных пепельниц, передает РИА «Новости».

Новое правило вступит в силу с начала следующего года. На такие меры власти города пошли из-за того, что почти треть мусора, собираемого коммунальщиками, является окурками.

Для разложения этим отходам требуется до 15 лет, они содержат свинец, мышьяк, никотин, канцерогены. В мэрии уточнили, что всего один окурок способен загрязнить до 500 литров воды.

«Он медленно, но верно загрязняет и убивает моря», – подчеркнули власти.

Ранее экологи заявили о вреде бумажных пакетов, из-за производства которых выбрасывается больше вредных веществ и парниковых газов, чем при производстве пластика.