Впервые названы заблокированные в США активы Дерипаски

Из-за действия санкций в США заморожены счета и деятельность компании россиянина Олега Дерипаски Basic Element Inc., сообщается в судебных документах.

Указывается, что до введения санкций у компании в США были «банковские счета и договор об аренде недвижимости». В частности, речь идет о счетах в банке Wells Fargo, передает ТАСС.

После введения санкций деятельность зарегистрированного в США агента компании была прекращена, у Basic Element Inc. больше нет сотрудников.

Сообщается, что «финансовый крах» грозит даже тем компаниям Дерипаски, в которых он сохраняет право собственности, так как банки, поставщики и партнеры отказываются с ними работать.

Напомним, весной 2018 года Минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний. В конце января 2019 года Вашингтон снял санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго» в связи со снижением в них долей Дерипаски. Бизнесмен и другие его компании остались в черном списке.

Адвокаты Дерипаски заявляли, что с 6 апреля 2018 года он лишился 81% состояния из-за американских санкций.