Форум работающей молодежи стартовал в Санкт-Петербурге

В Экспофоруме в Санкт-Петербурге проходит IV форум работающей молодежи, в котором принимают участие 500 молодых специалистов, работающих на заводах и предприятиях города, а также студенты технических специальностей, сообщила пресс-служба городской администрации.

Главное темой форума в этом году стала «Трансформация профессий. Настоящее и будущее рынка труда». На форуме будут обсуждаться вопросы, касающиеся изменений на рынке труда Санкт-Петербурга в ближайшие 5-10 лет в разрезе последующей трансформации профессий и специальностей, изменения трудового законодательства, глобализации и других существенных причин; планирует ли Санкт-Петербург разрабатывать и реализовывать комплексную программу переподготовки по «исчезающим» профессиям и специальностям; какие существуют и разрабатываются новые программы по поддержке работающей молодежи в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении на сайте администрации города.

Елена Теплицкая, советник президента и Председателя Правления ПАО «Сбербанк» обратилась к тем, кто только начинает свою профессиональную деятельность: «Вы видите, что мир претерпевает стремительные изменения – конкуренция сегодня является основным драйвером выживания компаний. Для адаптации в VUCА мире (Volatility – нестабильность, Uncertainty – неопределенность, Complexity – сложность, Ambiguity – неоднозначность) нужны совершенно новые компетенции». Очень важно развивать в себе «гибкие компетенции» – эмпатию, социальный интеллект, умение анализировать себя» и, на то, что «потребность в «цифровых компетенциях» будет только возрастать: аналитика данных, программирование, искусственный интеллект», – сказала она.

Юлия Сахарова, директор рекрутингового портала HeadHunter по Северо-Западному региону поделилась статистикой по рынку труда в Санкт-Петербурге, отметив увеличение количества вакансий за последний год: «Рынок труда в городе не только жив, но и постоянно прирастает», – отметила Сахарова.

Юлия Аблец, председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями: «Должны быть созданы условия для обучения, но если у сотрудника нет понимания зачем ему это нужно, то процесс будет бесмыссленен. Использовать предоставленные возможности или нет – дело личного выбора. Все зависит от того, количества попыток, которое совершает человек для того, чтобы добиться успеха», – подчеркнула Аблец.

Сергей Пантелеев, депутат Государственной Думы, член Комитета по экономической политике промышленности, инновационному развитию и предпринимательству; Лука Горубин, руководитель проектов АНО «Россия – страна возможностей»; Мария Лабай, главный специалист отдела развития человеческого капитала Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга рассказали о возможностях, которые сегодня город и страна дает молодым специалистам.

Впечатлениями от форума поделился Максим Иванов, ведущий инженер-конструктор завода «Армалит», председатель заводского Союза молодежи: «Очень важен полученный сегодня опыт и вдохновляющие кейсы от спикеров, особенно в области молодежной политики. Именно для этого мы сюда и пришли».

Его поддерживал коллега, Виталий Зуев, специалист завода «Армалит». Он уверяет, что молодежь очень заинтересована в подобных событиях и готова предлагать свои инициативы. Очень важно стимулировать развитие подобных инициатив, чтобы каждое предприятие давало возможность сотрудникам развиваться и самовыражаться.

На площадке Экспофорума работают 11 тематических секций, которые затрагивают тематики перспективных профессий и специальностей в стране с цифровой экономикой, финансовую грамотность, прошел практикум от победителей управленческого конкурса «Лидеры России». В интеллектуальной схватке сражаются участники проекта «Территория трансформаций». Делятся опытом руководители предприятий, которые прошли путь по карьерной лестнице с самого низа, а насыщенный воркшоп «Поиск первого рабочего места» стал полезным инструментом для студентов, которым еще предстоит искать работу – с чего начать, как правильно искать работу мечты и, главное, как преподнести себя работодателю так,

Ранее сообщалось, что конкурс на второй этап тестов «Лидеров России» составил десять человек на место.