Форум работающей молодежи стартовал в Санкт-Петербурге

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15 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 20:24  |  vz.ru
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Киев рано обрадовался решению Германии по «Северному потоку – 2»

У «Северного потока-2» появился шанс заработать на полную мощностьФото: Anton Vaganov/Reuters
Германия передумала идти против Газовой директивы ЕС, включив ее в свое законодательство. Поэтому полной победы «Северного потока – 2» не случилось, чему несказанно рады в Киеве. Однако новый закон показал, что немцы не сдадут российский газопровод без боя. Они нашли новую лазейку, которая должна спасти российскую трубу от несправедливого опустошения. Получится ли? Подробности...
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Грузия отказалась от одной дороги с Россией

Военно-Грузинская дорога связывает Россию с Грузией уже больше двухсот летФото: Малхаза Датикашвили, Александра Саакова/Фотохроника ТАСС
Грузия отвергла предложение Рамзана Кадырова построить дорогу из Чечни в Грузию. Сейчас Россию с Грузией связывает только одна дорога – Военно-Грузинская. В нежелании нынешних грузинских властей наладить еще один путь сообщения с Россией, есть удивительный исторический парадокс: в конце XVIII века Грузия мечтала о том, чтобы между ней и Россией было налажено хоть какое-то сообщение. Подробности...
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Кот Виктор оказался сильнее «Аэрофлота»

Кот подставил не только хозяина, но и национального авиаперевозчика РоссииФото: facebook.com/mikhail.galin.7
Обыкновенный домашний кот смог нанести удар по репутации одного из символов России – национального авиаперевозчика «Аэрофлот». А все из-за наказания, вынесенного владельцу животного. Почему это наказание выглядит несправедливым и какие ошибки в глазах общества допустила ведущая авиакомпания страны? Подробности...
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Пророссийская позиция новой власти Молдавии может быть подделкой

Словно герой сериала «Игры престолов», Ион Кику пришел к власти, опираясь на союз двух бывших враговФото: DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
У президента Молдавии Додона появилась реальная власть – в стране сформировано подконтрольное ему правительство, которое называют пророссийским. Министром обороны, например, стал генерал, восхищавшийся защитниками ДНР. МИД возглавил дипломат, высказывавшийся за укрепление отношений с Москвой. Однако аналитики полагают, что обольщаться и ждать разворота Кишинева на восток пока рано.  Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Коллективные письма – это смесь цинизма с идеализмом

Максим Соколов, публицист
Люди солидные, авторитетные и ничуть не охранители не удостоили своей подписью воззвание относительно проф. Гусейнова. Можно догадываться, чего им это стоило: либеральный террор – дело вполне серьезное, и человек, уклоняющийся от борьбы, сильно рискует. Подробности...
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Зачем и куда разводят войска в Донбассе

Дмитрий Юрьев, политолог
Любая попытка сдать народные республики Донбасса Украине гарантированно приведет к гуманитарной катастрофе. Но наших донецких и луганских братьев можно успокоить – «развести» Россию (вместо войск) никому не удастся. Подробности...
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Не надо всюду видеть одну сплошную Украину

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Постоянное битье себя пяткой в грудь, разрывание рубахи и крики «держите меня семеро, сейчас наши танки вот-вот и все!» – это проблема для нашей внешней политики. Потому что разогревает общественное мнение, когда нужно сохранять голову холодной. Подробности...
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    «Северный поток – 2» в цифрах и фактах

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      В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты
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      На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

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      Венеция ушла под воду

      Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
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          • Нет

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          • В худшую сторону

          • Не изменило

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              Форум работающей молодежи стартовал в Санкт-Петербурге

              15 ноября 2019, 19:40

              Текст: Елизавета Булкина

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              В Экспофоруме в Санкт-Петербурге проходит IV форум работающей молодежи, в котором принимают участие 500 молодых специалистов, работающих на заводах и предприятиях города, а также студенты технических специальностей, сообщила пресс-служба городской администрации.

              Главное темой форума в этом году стала «Трансформация профессий. Настоящее и будущее рынка труда». На форуме будут обсуждаться вопросы, касающиеся изменений на рынке труда Санкт-Петербурга в ближайшие 5-10 лет в разрезе последующей трансформации профессий и специальностей, изменения трудового законодательства, глобализации и других существенных причин; планирует ли Санкт-Петербург разрабатывать и реализовывать комплексную программу переподготовки по «исчезающим» профессиям и специальностям; какие существуют и разрабатываются новые программы по поддержке работающей молодежи в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении на сайте администрации города.

              Елена Теплицкая, советник президента и Председателя Правления ПАО «Сбербанк» обратилась к тем, кто только начинает свою профессиональную деятельность: «Вы видите, что мир претерпевает стремительные изменения – конкуренция сегодня является основным драйвером выживания компаний. Для адаптации в VUCА мире (Volatility – нестабильность, Uncertainty – неопределенность, Complexity – сложность, Ambiguity – неоднозначность) нужны совершенно новые компетенции». Очень важно развивать в себе «гибкие компетенции» – эмпатию, социальный интеллект, умение анализировать себя» и, на то, что «потребность в «цифровых компетенциях» будет только возрастать: аналитика данных, программирование, искусственный интеллект», – сказала она.

              Юлия Сахарова, директор рекрутингового портала HeadHunter по Северо-Западному региону поделилась статистикой по рынку труда в Санкт-Петербурге, отметив увеличение количества вакансий за последний год: «Рынок труда в городе не только жив, но и постоянно прирастает», – отметила Сахарова.

              Юлия Аблец, председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями: «Должны быть созданы условия для обучения, но если у сотрудника нет понимания зачем ему это нужно, то процесс будет бесмыссленен. Использовать предоставленные возможности или нет – дело личного выбора. Все зависит от того, количества попыток, которое совершает человек для того, чтобы добиться успеха», – подчеркнула Аблец.

              Сергей Пантелеев, депутат Государственной Думы, член Комитета по экономической политике промышленности, инновационному развитию и предпринимательству; Лука Горубин, руководитель проектов АНО «Россия – страна возможностей»; Мария Лабай, главный специалист отдела развития человеческого капитала Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга рассказали о возможностях, которые сегодня город и страна дает молодым специалистам.

              Впечатлениями от форума поделился Максим Иванов, ведущий инженер-конструктор завода «Армалит», председатель заводского Союза молодежи: «Очень важен полученный сегодня опыт и вдохновляющие кейсы от спикеров, особенно в области молодежной политики. Именно для этого мы сюда и пришли».

              Его поддерживал коллега, Виталий Зуев, специалист завода «Армалит». Он уверяет, что молодежь очень заинтересована в подобных событиях и готова предлагать свои инициативы. Очень важно стимулировать развитие подобных инициатив, чтобы каждое предприятие давало возможность сотрудникам развиваться и самовыражаться.

              На площадке Экспофорума работают 11 тематических секций, которые затрагивают тематики перспективных профессий и специальностей в стране с цифровой экономикой, финансовую грамотность, прошел практикум от победителей управленческого конкурса «Лидеры России». В интеллектуальной схватке сражаются участники проекта «Территория трансформаций». Делятся опытом руководители предприятий, которые прошли путь по карьерной лестнице с самого низа, а насыщенный воркшоп «Поиск первого рабочего места» стал полезным инструментом для студентов, которым еще предстоит искать работу – с чего начать, как правильно искать работу мечты и, главное, как преподнести себя работодателю так,

              Ранее сообщалось, что конкурс на второй этап тестов «Лидеров России» составил десять человек на место.


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