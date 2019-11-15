Должников по налогам во Франции будут искать через соцсети

Налоговые службы Франции начнут выявлять потенциальных мошенников через анализ данных учетных записей пользователей в социальных сетях.

«Данная мера поможет властям наладить схему отслеживания и проверки налогообложения, а также выявлять крупные налоговые преступления и другие незаконные онлайн действия», – заявил министр средств массовой информации Жеральд Дарманен, передает BloombergTax.

Соответствующие поправки в закон были одобрены нижней палатой парламента Франции. Это нововведение позволит налоговым и таможенным службам применять системы искусственного интеллекта для сбора данных налогоплательщиков, чтобы повысить эффективность борьбы с налоговым мошенничеством.

Поправки начнут применятся в 2020 году.