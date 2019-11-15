Опубликована переписка убитой аспирантки с подругой

Соседка по комнате в общежитии СПбГУ убитой Анастасии Ещенко, которую застрелил и расчленил историк Олег Соколов, поделилась перепиской с подругой. Девушка признавалась подруге, что «теряет себя» и не может жить на два дома.

Переписку девушек опубликовал «Московский комсомолец». С 2014 по 2016 год соседкой Ещенко по комнате в общежитии СПбГУ была Евгения Лукьянова. О романе с преподавателем Ещенко рассказала соседке в январе 2015 года.

По словам Лукьяновой, Соколов не хотел знакомить аспирантку с детьми. За два года до трагедии Ещенко писала соседке, что «теряет себя» и не может жить на два дома.

Также она жаловалась соседке, что ей не хватает «простых и чистых» разговоров.

«Ты себя все меньше чувствуешь собой?», – спросила Лукьянова.

«Да. Именно так», – ответила Ещенко.

«И это не от Олега Валерьевича?», – добавила соседка.

«От него. Да. Я всегда боялась в этом открыто признаться, сейчас я стараюсь это исправить и делать то, что я как я-самое не могу не делать», – поделилась Анастасия.

В декабре 2017 года возлюбленные вместе отправились в Прагу, где провели несколько дней. Об этом девушка рассказала соседке с восторгом, однако призналась, что Новый год пара встретит не вместе.

«Я дома, я решила, что ему будет лучше провести праздники с детьми. Хотя это очень больно, но, кажется, правильно», – отметила Ещенко в переписке.

Лукьянова уверена, что ее подруга сильно и чисто любила Олега Соколова, поскольку поддерживала своего мужчину и защищала. Она отметила, что в отношениях Ещенко и Соколова была романтика.

«Рассказывала, обнимая плюшевого медведя, как они с Соколовым бултыхали ногами в Неве и как он бежал к ней, а с ноги у него слетел ботинок», – вспомнила Лукьянова.

Ранее стали известны дата и место похорон убитой аспирантки СПбГУ.

Напомним, по версии следствия, Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.

В воскресенье Соколов признался в убийстве и заявил, что согласен с арестом, а мотивом преступления назвал ссору, когда девушка, по его словам, превратилась в «чудовище из сказки». По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему трагедия привлекла внимание российских либералов.