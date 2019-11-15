Гендиректору ЧОП после стрельбы в колледже Благовещенска предъявлено обвинение

После стрельбы, устроенной студентом в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства, следствие предъявило гендиректору частного охранного предприятия «Сириус-А» обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что гендиректор ЧОП обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

По данным следствия, обвиняемый допустил к охране здания Амурского колледжа лицо, не имеющее соответствующего разрешения на охранную деятельность.

«В результате 14 ноября 2019 года 19-летний учащийся пронес в здание учебного заведения огнестрельное охотничье оружие и устроил стрельбу», – говорится в сообщении.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в четверг студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. При стрельбе погиб его ровесник, сам стрелок покончил с собой. Еще троих молодых людей с огнестрельными ранениями госпитализировали.

Возбуждены уголовные дела об убийстве двух лиц из хулиганских побуждений и о ненадлежащей охране здания колледжа.

Следователи проверили систему охраны колледжа, после чего задержали генерального директора частной охранной организации «Сириус-А». Оказалось, что под охраной этой организации находится еще одна школа в Благовещенске.