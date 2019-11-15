Мэр Улан-Удэ уволил чиновницу из-за подпольного игрового клуба

Глава Улан-Удэ Игорь Шутенков уволил главу комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации города Анастасию Кузовлеву после того, как в здании культурно-спортивного комплекса (КСК) был обнаружен нелегальный игровой клуб.

Шутенков сообщил в Instagram, что он «получил информацию про игровой клуб в культурно-спортивном комплексе» и принял решение «освободить от занимаемой должности директора МУП «КСК ЗММК» и председателя Комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации города Улан-Удэ А. Кузовлеву».

Отмечается, что вскоре будет проведена проверка использования всех помещений спортивного комплекса.

Директором КСК будет назначен зампредседателя комитета по социальной и молодежной политике Юрий Сибиряков.

В мэрии сообщили, что Кузовлева и директор КСК подали заявления об увольнении по собственному желанию, передает РИА «Новости».

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