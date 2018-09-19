В Москве ликвидировали крупнейшую сеть подпольных казино

В Москве ликвидировано одно из крупнейших организованных преступных сообществ, занимавшихся организацией незаконного игорного бизнеса, сообщили в столичном управлении Следственного комитета.

Следствие считает, что с мая 2016 года члены ОПС незаконно проводили азартные игры под видом легальной деятельности букмекерской конторы ООО «Панорама», работающей под вывесками «ГринБет», «ЮнионБет», «ВинЛайн», сообщили в управлении СК по Москве.

Сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию по ликвидации ОПС. В итоге ликвидированы 15 игровых клубов и казино, проведены более 80 обысков в офисных и жилых помещениях, задержаны более сотни человек, в том числе и предполагаемый руководитель.

Следователи планируют предъявить обвинение 47 подозреваемым и поместить их под стражу или домашний арест, остальные задержанные проверяются на причастность к ОПС.



В СК уточнили, что в преступном сообществе поддерживалась строгая конспирация, и руководителя «знал ограниченный круг соучастников из числа приближенных и доверенных лиц». Существовала строгая иерархия, а роли соучастников были четко распределены.



«Криминальный финансовый оборот преступного сообщества исчислялся сотнями миллионов рублей в месяц. Главари ОПС проживали в престижнейших загородных поселках Московского региона, для передвижения использовали автомобили премиум класса с машинами сопровождения, перелеты осуществляли на частных самолетах», – отметили в СК.

ГСУ по Москве возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нем. В одном производстве объединено 12 уголовных дел об организации незаконной игорной деятельности.

В августе Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении руководителей и сотрудников московской букмекерской конторы «Росбет» за незаконную организацию азартных игр.