Стартовал грантовый конкурс для авторов «Добро.Журнала»

Крупнейшая некоммерческая организация в России «Ассоциация волонтерских центров» и «Роспатриотцентр» запустили интернет-издание о созидательной гражданской активности «Добро.Журнал».

Журнал стал частью масштабной онлайн-платформы «Добро.рф». Его автором может стать любой пользователь, создающий текстовый, фото- и видеоконтент, рассказывающий о добрых поступках и созидательной деятельности, пишут «Калужские губернские ведомости».

Волонтеры также приглашают к сотрудничеству профессиональных журналистов, пишущих на темы социальной активности.

В течение этой недели на платформе «Добро.Журнала» проходит конкурс микрогрантов для лучших авторов. Победители получат средства на дальнейшее ведение блога на платформе «Добро.Журнала». Общий грантовый фонд составляет 1 млн рублей. Победители будут названы на Международном форуме добровольцев, который пройдет в Сочи с 3 по 5 декабря.