Психологи в связи с трагедией в Благовещенске указали на усугубление проблемы подростковой травли

Проблема травли среди подростков всегда существовала в мировых масштабах, но в последнее время общество ее лишь усугубляет, заявил газете ВЗГЛЯД психолог, заведующий кафедрой психологии личности МГУ Александр Асмолов.

Студент из Благовещенска 14 ноября устроил стрельбу в строительном колледже, а затем покончил с собой. В результате пострадало пять человек, трое погибли. По данным СМИ, юноша неоднократно подвергался травле со стороны сокурсников.

«Я уверен, что в усугублении проблемы виновато современное общество: в нашей культуре нормой решения проблемы стала агрессия и конфликт, что успешно перенимают наши подростки и студенты. Телевидение превратилось в «телененавидение», а интернет демонстрирует агрессивное поведение», – заявил Асмолов.

Подобную проблему довольно сложно решить, говорит член профессиональной психотерапевтической лиги Елена Говердовская, поскольку на ее формирование играет ряд человеческих качеств.

«Проблема травли среди подростков всегда была, и не только в России, но и во всем мире. Среди молодежи есть стадность, авторитет, которые очень сильно влияют и диктуют правила, где травля – инструмент самовыражения. Зарабатывание авторитета путем унижения других – это тоталитарное поведение, которое мы пытаемся побороть уже очень много лет», – заявила газете ВЗГЛЯД Говердовская.

Это далеко не первая такая ситуация в нашей стране, и нужно четко понимать, что у подобных проблем нет одной причины, а значит и решений должно быть несколько, добавил Асмолов.