Роструд предупредил о выдающих себя за инспекторов мошенниках

Роструд зафиксировал случаи телефонного мошенничества в 24 регионах, жителям которых звонили якобы сотрудники инспекции труда и предлагали платно подготовить предприятие к внеплановой проверке.

«Звонящие представляются сотрудниками государственной инспекции труда и сообщают, что в отношении работодателя ведется работа, в ходе которой планируются внеплановые проверки. После чего они предлагают платные услуги по подготовке к якобы готовящимся контрольно-надзорным мероприятиям, а также полиграфическую продукцию и литературу, что, со слов мошенников, гарантирует минимизацию негативных последствий любых проверок гострудинспекции», – сказано на сайте ведомства.

В Роструде уточнили, что факты мошенничества были зафиксированы в Москве, Ставропольском, Пермском, Краснодарском краях, Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Коми, Пензенской, Кировской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Владимирской, Воронежской, Костромской, Орловской, Брянской, Тверской, Смоленской, Курской, Рязанской, Мурманской, Липецкой, Астраханской областях.

В связи с этим Роструд обратился в МВД с просьбой принять необходимые меры реагирования по фактам мошенничества.

В ведомстве напомнили, что Роструд не оказывает никаких платных услуг, а информацию по применению трудового законодательства можно получить бесплатно на официальном информационном ресурсе «Онлайнинспекция.рф», за консультацией можно обратиться и в инспекцию труда в своем регионе.

Кроме того, ведомство призвало работодателей сообщать о случаях мошенничества в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что школьник в Москве отдал мошеннику более 2,5 млн рублей родительских денег за «развитие канала» в Telegram.