Узбечка показала, в каких условиях готовят самсу на вокзале в Екатеринбурге

Бывшая продавщица павильона «Свежая самса» опубликовала видео, показав, в каких условиях готовят выпечку на площади у Южного автовокзала в Екатеринбурге.

Видео опубликовано изданием Е1.RU. Ролик записан в павильоне, где повара делают пирожки, самсу, чебуреки и другую продукцию. На видео попали мухи и тараканы, которые бегают по столу, полу и стенам. Кроме того, по словам продавщицы, в павильоне также водятся мыши.

Как рассказала продавщица, после появления этого видео в Сети ей начали поступать угрозы. «Мне звонили, угрожали. Сказали, что найдут меня, угрожали убийством. Я боюсь за свою жизнь. Судя по голосу, звонивший был узбеком», – рассказала бывшая сотрудница павильона.

Председатель правления Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области Фарух Мирзоев пообещал оказать гражданке Узбекистана юридическую и правовую поддержку. «Мы будем обращаться в правоохранительные органы и контролировать ситуацию. Также мы готовы оказать ей юридическую помощь», – сказал он.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что проведут проверку по поводу угроз, которые поступают в адрес женщины.

В июле следователи в Нижегородской области начали проверку частной сыроварни, в которой, по информации СМИ, работники изготавливают сырную продукцию без соблюдения санитарии и гигиены.