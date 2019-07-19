СК начал проверку видео об антисанитарии на производстве сыра

Следователи в Нижегородской области начали проверку частной сыроварни, в которой, по информации СМИ, работники изготавливают сырную продукцию без соблюдения санитарии и гигиены.

«В эфире ряда телекомпаний транслировался сюжет о производстве молочной продукции в антисанитарных условиях в Воротынском районе Нижегородской области.По данному факту следователи Лысковского МСО следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области организовали проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении на сайте СУ СК региона.

Телекомпания «Сети НН» посвятила сыроварне отдельный сюжет. В нем сообщается, что месяц назад журналисты уже делали репортаж с предприятия, где отбросы сливались в реку, а работники трудились, не соблюдая санитарные нормы.

После первого сюжета предприятие закрылось, но некоторое время было обнаружено в другом месте.