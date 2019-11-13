Попытка захвата посольства Венесуэлы в Бразилиа не повлияла на график Путина

Попытка захвата посольства Венесуэлы в Бразилиа никак не повлияла на рабочий график президента России Владимира Путина, прибывшего в среду в Бразилию с двухдневным визитом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, не повлияло», – приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос о том, оказало ли происходящее в посольстве влияние на график и маршруты передвижения президента.

Напомним, в среду МИД Венесуэлы заявил о попытке захвата посольства в Бразилии.

Рано утром группа людей спортивного телосложения проникла на территорию посольства Венесуэлы в Бразилиа и попыталась захватить его. Некоторые из захватчиков были вытеснены из здания дипмиссии и находятся у входа. К посольству стягиваются сторонники левых политических сил Бразилии, выражающие поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Президент Бразилии Жаир Болсонару осудил вмешательство внешних игроков в ситуацию вокруг попытки захвата посольства Венесуэлы.

В этот же день президент России Владимир Путин прилетел в столицу Бразилии, где в эти дни пройдет саммит БРИКС. Российский лидер уже провел на полях саммита БРИКС встречу с премьер-министром Индии Нарендой Моди. Кроме того, запланирована встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, а также выступление с другими лидерами стран «пятерки» на церемонии закрытия делового форума БРИКС.

В завершение вечера Путин вместе с коллегами по объединению посетит концерт во дворце «Итамарати» и обед, который даст президент Бразилии Жаир Болсонару.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о вступлении России в борьбу за Латинскую Америку.

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