Жительницу Новосибирска задержали за хулиганство в бизнес-классе самолета

В новосибирском аэропорту Толмачево полиция задержала местную жительницу за хулиганство на борту, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как сообщается на официальном сайте министерства, инцидент произошел на рейсе Москва – Новосибирск. Экипаж воздушного судна попросил помощи у полицейских в связи с неадекватным поведением пассажирки бизнес-класса.

По словам Волк, 32-летняя жительница Новосибирска вела себя агрессивно, не реагировала на замечания бортпроводников и пассажиров и при этом нецензурно выражалась. Командир лайнера письменно предупредил ее о необходимости соблюдать правила поведения.

Дебоширку доставили в полицию, где на нее был составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Напомним, в конце сентября соучредитель ряда компаний Андрей Шишкаев устроил дебош на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот», летевшего из Самары в Москву.

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