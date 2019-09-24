Бизнесмен устроил пьяный дебош на рейсе «Аэрофлота»

Соучредитель ряда компаний Андрей Шишкаев устроил дебош на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот», летевшего из Самары в Москву, сообщают СМИ.

По данным РЕН ТВ, 53-летний бизнесмен хотел, чтобы его знакомый, летевший эконом-классом, пересел к нему в бизнес-класс. Экипаж самолета отказал пьяному Шишкаеву, после чего тот начал материться и угрожать физической расправой.

В Москве бизнесмена задержали. После задержания он заявил об отсутствии претензий к экипажу.

Видео инцидента и допроса Шишкаева доступно по ссылке.

Шишкаев – соучредитель ряда компаний, включая московскую фирму «У Палыча» (Шишкаеву принадлежит 25%).