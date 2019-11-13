Девушка в бумажной треуголке прыгнула в Мойку вслед за историком Соколовым

Жительница Санкт-Петербурга по имени Дарья провела на набережной реки Мойки акцию на фоне обсуждения убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко профессором Олегом Соколовым.

Девушка в бумажной треуголке, разрисованной в цвета флага Франции, с криком "Vive la France!" («Да здравствует Франция») прыгнула в Мойку в том месте, где Соколов пытался утопить останки Ещенко.

По словам девушки, таким образом она хотела мифологизировать и реконструировать произошедшее. «Потому что через какую-то метафору можно ощущать боль как-то по-другому. Я сама никакого отношения к этой истории не имею, просто я человек, а это такая вещь, к которой нельзя не относиться», – объяснила Дарья журналистам телеканала «78».

По ее словам, акцию организовывали три человека: она сама, видеоператор и идейный вдохновитель.

Напомним, по предварительной версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза, а затем решил избавиться от тела, расчленив его. С рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, историка достали из воды у набережной реки Мойки.

Ещенко – бывшая ученица и возлюбленная 64-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки.

Ученый признался в убийстве и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Ещенко, когда девушка, по его словам, превратилась в «чудовище из сказки».

Между тем СМИ стали ссылаться на публикацию в «Московском комсомольце» (в майском номере 2018 года) о студентке СПбГУ, которая рассказала, как историк якобы жестоко избил ее, когда узнал, что она намерена уйти от него.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему трагедия привлекла внимание российских либералов.