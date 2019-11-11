Найдено туловище жертвы историка Соколова

Водолазы нашли в реке в Кировском районе Санкт-Петербурга пакет с туловищем Анастасии Ещенко, убитой историком Олегом Соколовым, сообщил источник в следственных органах.

«В реке в Кировском районе обнаружено туловище жертвы подозреваемого», – передает ТАСС слова источника в следственных органах.

Соколов выбросил пакет с телом в реку Мойку в Адмиралтейском районе города. Река впадает в Неву в Кировском районе.

Ранее сообщалось, что ненайденные фрагменты тела могли попасть в Финский залив.

В понедельник Соколову было предъявлено обвинение в убийстве.

Он обвиняется в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко. В конце прошлой недели историк оформил явку с повинной, сознавшись в убийстве женщины. Он также раскаялся в преступлении.