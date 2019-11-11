Поисковики сказали, что могло произойти с утопленными в Мойке останками девушки

Специалисты поисково-спасательной службы Петербурга считают, что пакеты с фрагментами тела аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко могли попасть в Финский залив.

«Сейчас на месте работают 11 человек спасателей. Мы планируем метр за метром обследовать дно Мойки. Но мы не знаем, как плотно были завязаны пакеты с фрагментами тела. Если в них попал воздух, то их могло унести поверхностным течением и ветром вплоть до Финского залива», – передает РИА «Новости» слова представителя поисково-спасательной службы Петербурга.

Он отметил, что поиски идут третий день, они будут продолжены. В поисках принимают участие водолазы.

В первый день человеческие останки нашли в районе Фонарного моста, однако это оказались части скелета другого человека. Во второй день поиски сместились к Почтамтскому мосту, однако они не увенчались успехом.

Подозреваемый в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко – 64-летний историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук, доцент СПбГУ Олег Соколов. Он оформил явку с повинной, сознался в убийстве девушки. СМИ сообщали, что он состоял в отношениях.

Источники заявляли, что тело девушки два дня лежало в квартире Соколова, после чего он решил распилить труп и утопить в реке. Однако, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Соколов упал в реку, с переохлаждением его доставили в больницу, а в рюкзаке мужчины нашли руки жертвы.

В понедельник Соколов заявил, что раскаивается в преступлении.