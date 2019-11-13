Стала известна вероятная дата боя Нурмагомедова с Фергюсоном

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов весной 2020 года может провести бой против американца Тони Фергюсона в России, сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

«Разговоры идут по организации российского номерного турнира в России [весной 2020 года]. Посмотрим, на чем остановится [UFC]. На данный момент рассматривается Фергюсон в качестве соперника», – передает ТАСС слова Магомедова.

В августе Фергюсон опубликовал в соцсетях запись, в которой заявил, что открыл «сезон охоты» на своих потенциальных противников – россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.

Напомним, 1 ноября отец и тренер действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что мечтает о проведении в России поединка сына с Фергюсоном.