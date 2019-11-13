Роскачество проверило автомобильные алюминиевые диски

Качество алюминиевых автомобильных дисков российского производства стало значительно лучше по сравнению с 2018 годом, а большая часть небезопасной продукции была произведена в Китае, сообщили в Роскачестве.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что по результатам проверки в 2018 году шесть из 23 дисков были признаны небезопасными. В 2019 году в исследование вошли колеса 29 торговых марок, шесть из которых произведены в России, 14 – в Китае, четыре – в Италии и два – в Казахстане.

Кроме новых дисков, не участвовавших в исследовании 2018 года, в число испытуемых также включили пять товаров из шести, проваливших аналогичное тестирование в рамках исследования минувшего года.

Выяснилось, что 19 из 29 товаров успешно справились с тестированием. Отмечается, что эксперты также обратили отдельное внимание на сопроводительные документы алюминиевых автомобильных дисков: только у пяти товаров в документах были указаны действующие в данный момент органы по сертификации и испытательные лаборатории, а документы на остальные товары вызвали вопросы.

Исследователи считают, что колеса с подобной документацией могут представлять серьезный риск для жизни и здоровья граждан, и советуют внимательно внимательно изучить сертификат и проверить его по номеру в Едином реестре сертификатов соответствия на сайте Росаккредитации.

Глава Минпромторга Денис Мантуров резюмировал по итогам исследования, что «количество некачественной продукции снизилось, а большинство небезопасных дисков, как и в прошлом году, оказалось китайского происхождения».

«Все диски китайского производства, которые сегодня представлены на рынке, были завезены еще до введения в 2018 году заградительной пошлины. Их качество вызывает большие вопросы, но после принятия в прошлом году этой меры цены на китайские диски выросли, и ввозить новые партии в Россию для дальнейшей продажи стало уже не так рентабельно, как раньше. Мы ожидаем, что скоро, как только закончится действие сертификатов, они окончательно исчезнут с рынка», – добавил министр.

В свою очередь глава Роскачества Максим Протасов заявил, что в ведомстве продолжают «систематическую работу по мониторингу отрасли».

«Прошлогоднее исследование позволило, в том числе, обозначить проблемы не только относительно качества дисков, но и отметить пробелы в этом секторе и начать немедленно их исправлять. Нельзя не отметить, что по итогам исследования в этом году ситуация с российскими значительно улучшилась», – сказал он.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки».