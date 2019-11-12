ФАС посоветовала сменить названия мороженого «Хохол», «Бедный еврей» и «Американец»

Экспертный совет оренбургского управления ФАС порекомендовал компании «Славица» сменить названия мороженого «Хохол», «Бедный еврей» и «Американец», так как они могут оскорбить людей по национальному признаку.

Житель Оренбурга обратился в УФАС, заявив, что названия «Хохол», «Бедный еврей», «Американец» затрагивают национальный признак, и попросил разобраться, законно ли использование таких наименований, сообщается на сайте УФАС.

Представитель фирмы-производителя заявил, что названия присваивает фабрика мороженого «Славица» из Набережных Челнов, и, в частности, другие товары под брендом «Бедный еврей» «распространяются в России и не вызывают спорных вопросов».

«В представленных названиях присутствует пренебрежение и некоторая доля насмешливости по национальному признаку. Целевая аудитория данного продукта – дети, и на подсознательном уровне может формироваться определенный негатив относительно указанных наций», – приводится на сайте мнение члена экспертного совета, кандидата филологических наук Натальи Дмитриевой.

В итоге эксперты совета признали названия не этичными, оскорбляющими людей по национальному признаку.

«По итогам рассмотрения спорной информации рекламного характера члены Экспертного совета решили, что следует выбрать иные наименования мороженного «Славица». Названия «Хохол», «Бедный еврей», «Американец» рекомендуется исключить, ввиду формирования негативной оценки к определенным нациям», – сообщили в УФАС.