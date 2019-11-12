Посольство опровергло задержание россиянина в Испании

Российское посольство в Мадриде опровергло задержание в Испании гражданина России, который, как сообщалось ранее, якобы был объявлен в Перу в розыск по подозрению в контрабанде наркотиков.

«На наш запрос относительно подтверждения информации о недавнем задержании россиянина в городе Тарифа, опубликованной в местных СМИ, компетентные органы Испании сообщили, что речь шла о гражданине Грузии», – говорится в сообщении посольства в Twitter.

Как сообщалось, в Перу мужчину объявили в розыск из-за событий 2014 года, когда его багаже в аэропорту был обнаружен кокаин. Позже появилась информация, что разыскиваемый якобы является гражданином России, которого задержали в Испании в ноябре 2019.

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