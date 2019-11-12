Юрист оценил идею ввести штрафы за сокрытие детей после развода

Штрафы не помогут в борьбе с родителями, которые незаконно запрещают детям видеться с близкими, а арест заставит нарушителей задуматься, заявил газете ВЗГЛЯД судебный юрист, эксперт в области семейного права Натан Будовниц.

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил ужесточить меры борьбы с родителями, запрещающими детям видеться с близкими или отказывающимися передавать ребенка бывшему супругу, несмотря на решение суда. Инициатива предусматривает штраф до пяти тысяч рублей, а в случае повторного нарушения до пяти суток ареста.

«Думаю, что штраф не сильно повлияет на решение проблемы, потому что когда речь идет о спорах по поводу детей, то такая сумма не является страшной и серьезной мерой ответственности для родителя-нарушителя. Это связано с тем, что совершающие такие поступки родители обычно «идут до конца», где присутствуют судебные тяжбы и тратится в разы больше денег», – считает Будовниц.

По мнению юриста, пять суток ареста – это уже более серьезная мера ответственности, что может напугать определенный процент граждан. При этом улучшение проблемы полностью зависит от того, насколько данные поправки будут донесены до каждого жителя России.

«Доказать факт препятствия родителя видеться ребенку с другим родителем очень сложно. Для этого достаточно просто оказывать давление на ребенка, ведь суд будет руководствоваться именно его показаниями. При этом сокрытие места жительства ребенка доказать проще, но не факт, что это будет противоречить желанию несовершеннолетнего», – говорит Будовниц.

Юрист согласился, что государство действительно должно ужесточить наказание в этой области, но не уверен, что штрафы и аресты – подходящее решение. Проблема семейных споров, связанных с детьми, действительно очень распространена в России, говорит Будовниц, это примерно каждый третий случай из его практики.

Ранее Совет Федерации предложил ввести понятие «отец-одиночка» и приравнять его к понятию «мать-одиночка». Таким образом отцов, воспитывающих детей в одиночестве, предложили отпускать на пенсию досрочно.