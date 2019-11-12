Грузия заявила, что нашла замену российским туристам

Грузия компенсировала отток российских туристов за счет увеличения турпотока из других стран, заявила национальная администрация туризма республики.

По данным администрации туризма, число зарубежных туристов в Грузии в январе-октябре увеличилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, передает ТАСС.

«Национальная администрация туризма провела активную маркетинговую кампанию в США, странах Евросоюза, в том числе Прибалтике, в странах Персидского залива, Саудовской Аравии, в странах Центральной Азии, Узбекистане, Казахстане и так далее – то есть в тех странах, где интерес к Грузии, как к туристическому направлению, высок», – сказано в сообщении.

С января по октябрь текущего года россияне совершили более 1,3 млн поездок в Грузию, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Россия лидирует среди стран, откуда чаще всего совершались поездки в Грузию.

При этом доход Грузии от туризма в октябре составил более 90 млн долларов, что на 5,2% больше по сравнению с 2018 годом.

Отношения России и Грузии обострились в июне на фоне антироссийских протестов в Тбилиси, после которых президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок.

Бюджет Грузии потерял 350 млн долларов после введения временного запрета на полеты из России.

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