Венгрия освободила задержанных фанатов ЦСКА

Россиян, задержанных в Венгрии в день матча ЦСКА и «Ференцвароша», освободили, они уехали домой, сообщили в российской дипмиссии в Венгрии.

«Их освободили. С ними все в порядке, они уже отправились домой», – передает ТАСС сообщение посольства.

Напомним, в четверг перед началом матча Лиги Европы между московским ЦСКА и венгерским клубом «Ференцварош» в Будапеште произошли столкновения российских болельщиков с местными жителями и полицией.

Позже задержанные были освобождены, под стражей оставались только два фаната ЦСКА.

Посольство России допустило скорое освобождение задержанных в Будапеште фанатов ЦСКА.

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