В Пентагоне не поняли причин заморозки помощи Украине

Заместитель помощника главы Пентагона по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что военное ведомство США не получило объяснений заморозки помощи Украине.

Купер выступила на закрытом заседании ряда комитетов Палаты представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа.

Она заявила, что Пентагон «не получил разъяснений», хотя обращался и в Совет нацбезопасности при Белом доме, и в Госдеп, передает ТАСС.

Купер сообщила, что и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвэни заявил только об обеспокоенности Трампа «по поводу Украины и предоставления Украине помощи». Позднее в Белом доме ей сказали, что «опасения связаны с коррупцией».

Из-за отсутствия информации на уровне заместителей глав американских ведомств были озвучены «опасения» по поводу законности заморозки, так как Киев, по словам Купер, выполнил все необходимые условия. Действия Белого дома она назвала необычными.

Купер сказала, что Трампу пытались объяснить важность помощи Киеву.

Напомним, в самом Пентагоне сообщали, что США при решении вопроса о военной помощи намерены оценивать прогресс Украины в борьбе с коррупцией.

В Белом доме также отметили, что решение о приостановке помощи Киеву связано с коррупцией среди украинских чиновников.

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