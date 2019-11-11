Суд Кувейта приговорил россиянку Лазареву

Уголовный суд Кувейта первой инстанции приговорил российскую предпринимательницу Марию Лазареву к 15 годам лишения свободы и денежному штрафу по обвинению в растрате средств Портового управления Кувейта.

«Приговорить обвиняемую Марию Лазареву к 15 годам заключения и каторжным работам с немедленным исполнением. Ей надлежит вернуть 719 тыс. кувейтских динаров (около 2,4 млн долларов), а также выплатить штраф в размере 2,138 млн кувейтских динаров (более 7 млн долларов) совместно с другим обвиняемым, проходящим по этому делу. После отбытия заключения депортировать из страны», – сказано в постановлении суда, передает РИА «Новости».

При этом защита россиянки настаивает, что в феврале 2019 года якобы растраченные деньги вернулись на счета инвесторов с прибылью 100%. По информации источника в команде защиты Лазаревой, она хочет обжаловать принятое решение в апелляционном суде через 90 дней, как это положено по закону.

Напомним, Мария Лазарева, возглавлявшая компанию KGL Investment, была задержана властями Кувейта в ноябре 2017 года. В мае 2018 года суд эмирата приговорил ее к 10 годам тюрьмы. Перед этим суд постановил отпустить ее под залог в 9 млн кувейтских динаров (около 30 млн долларов).

Лазареву и ее сообщников обвинили в растрате средств государственного инвестиционного фонда портов эмирата.

Ей также был вынесен приговор по обвинению в невыполнении работ по созданию портового хаба. Однако после рассмотрения апелляции в начале мая 2019 года суд Кувейта постановил освободить Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динаров (более 65 млн долларов). В итоге она вышла на свободу 13 июня после снижения суммы залога до 1 млн кувейтских динаров (3,29 млн долларов).

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