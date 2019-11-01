США отсрочили введение санкций против «Группы ГАЗ»

Власти Соединенных Штатов продлевают для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом «Группа ГАЗ» до 31 марта 2020 года, сообщило Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

Минфин США распространил две так называемые генеральные лицензии, одна из которых (General License 13M) касается продления срока избавления от активов «Группы ГАЗ», а в другой (General License 15G) прописаны сроки продления сделок с ней, передает ТАСС.

Напомним, весной 2018 года Минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний, включая «Группу ГАЗ». Однако сроки, в которые инвесторы должны были избавиться от акций, постоянно переносились. В конце января 2019 года Вашингтон снял санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго» в связи со снижением в них долей российского предпринимателя Олега Дерипаски. При этом сам бизнесмен и другие его компании остались в черном списке.

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