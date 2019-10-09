Медведев доложил Путину об утверждении принципов модернизации здравоохранения

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле заявил, что утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения по его поручению.

«Я в рамках вашего поручения подписал постановление, которым утверждаются принципы модернизации первичного звена здравоохранения и правила проведения экспертизы проектов, которые здесь будут осуществлены», – передает слова Медведева РИА «Новости».

Ранее президент Владимир Путин провел совещание по модернизации первичного звена здравоохранения. Он потребовал не снидать доплаты медикам при увеличении доли оклада в структуре зарплаты.

На заседании Путин также анонсировал проведение заседания Госсовета по здравоохранению.