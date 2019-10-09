ЕС призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Турцию действовать сдержанно в Сирии.

Юнкер, выступая на сессии Европарламента в Брюсселе, призвал Турцию «действовать сдержанно и остановить военную операцию, которая начинается сейчас на севере Сирии», передает ТАСС.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган в среду заявил о начале военной операции в Сирии. По его словам, она направлена против ИГ* и «Рабочей партии Курдистана». Целью операции также является сохранение территориальной целостности Сирии, отметил турецкий президент.

Сирийское телевидение сообщило, что турецкие военные начали наносить авиаудары по двум городам.