Приговор участнику несанкционированной акции Жукову оставили в силе

Мосгорсуд отклонил жалобу на приговор участнику несогласованной акции 27 июля в Москве Кириллу Жукову, который получил три года колонии за удар по шлему росгвардейца.

«Приговор Тверского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения», – передает РИА «Новости» слова судьи Елены Лавровой.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд смягчил приговор участнику несогласованной акции 27 июля в столице Ивану Подкопаеву.

Напомним, всего по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве были арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.